АвтоВАЗ заинтриговал «премьерой, которая изменит всё»

Москва, , 10:21 — REGNUM Автоконцерн «АвтоВАЗ» пообещал представить широкой публике нечто необычное и поразительное. «Премьера, которая изменит всё», состоится в рамках Московского международного автосалона, который пройдёт с 29 августа по 9 сентября. Судя по снимкам, которые компания опубликовала в сети, речь идёт о пяти автомобилях.

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Пока новые модели держатся в секрете. На фотографии они скрыты под тёмными покрывалами. Однако уже совсем скоро компания скинет завесу тайны и покажет свои новинки. Добавим, что представители компании предлагают пользователям угадать, что именно за модели спрятаны под тентом.

https://www.facebook.com/LADA/videos/2056341344436612/

Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2018 года объём продаж АвтоВАЗа вырос на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, с января по июнь 2018 года было реализовано почти 169,9 тыс. автомобилей. На данный момент доля компании на рынке составляет более 20%. Они отмечают, что это — лучшее значение показателя за последние семь лет.

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