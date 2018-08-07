В Псковской области впервые за пять лет зафиксирован рост инвестиций

Псков, , 10:04 — REGNUM В Псковской области по итогам 2017 года впервые с 2013 года зафиксирован рост инвестиций в основной капитал — на 6%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом на заседании регионального совета по инвестициям заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что экономические успехи Псковской области отразились в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2017 год.

По словам председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, регион существенно улучшил свои позиции по 18 показателям из 44. Наилучшие результаты достигнуты в блоках «институты для бизнеса» и «поддержка малого предпринимательства». При этом есть проблемы с устранением административных барьеров и расширением форм поддержки бизнеса.

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Михаил Ведерников заявил о необходимости «ручного режима» сопровождения инвесторов.

«Недопустимо по два года подбирать им земельные участки. У каждого инвестора будет мой мобильный телефон, и если мне будут звонить и говорить о проблемах, я буду делать выводы о вашей компетенции. Давайте все шансы использовать максимально эффективно», — заявил временно исполняющий обязанности главы региона.

Напомним, что в Псковской области действует региональное агентство инвестиционного развития. В 2018 году агентство сопровождает 83 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций более 121 млрд рублей. По итогам реализации проектов может быть создано более 12 тыс. рабочих мест.