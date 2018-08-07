«Поднятие пенсионного возраста полностью обезглавит Север»

Якутск, , 10:00 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — очень сложный вопрос, особенно для жителей Севера России, потому что продолжительность жизни в северных регионах невысокая. Если поднимут пенсионный возраст, то большая часть северян вряд ли сможет дожить до пенсии, заявил корреспонденту ИА REGNUM советник главы администрации ГО «Город Якутск», член якутского регионального отделения партии «Единая Россия», член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Александр Канин.

По его мнению, если северные регионы страны не будут трогать, оставят прежний возраст, это будет правильно решение. Единственный стимул приезда граждан на Север — заработать деньги и пораньше уйти на пенсию (на пять лет). Если пенсионный возраст поднимут, то Север полностью обезглавится. Люди просто уедут из северных территорий, их ничего не будет держать.

«Сегодня работающих граждан на Севере больше держат даже не деньги, их можно в наше время заработать и на материке, а то, что они пораньше могут уйти на пенсию и уехать к себе на родину. Кроме того, если и прибавлять пенсионный возраст, то не на такой большой срок (женщинам восемь лет). Сначала надо хотя бы пробно прибавить 2−3 года и посмотреть, как будет проходить реформа, а уже исходя из результатов анализа, решать, повышать далее пенсионный возраст или нет», — высказал свое мнение Канин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»