Размер потребительского кредита в России достиг рекордного уровня

Москва, , 09:57 — REGNUM Средний размер потребительского кредита в России во II квартале 2018 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного уровня в 180 тысяч рублей, передаёт 7 августа РБК.

Издание ссылается на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует данные о кредитах в розничных банках за исключением Сбербанка и микрофинансовых организаций.

В то же время отмечается, что данные «Эквифакса» согласуются с оценками Объединённого кредитного бюро (ОКБ), куда предоставляет информацию в том числе Сбербанк. Во II квартале ОКБ зафиксировало рост среднего размера кредита на 41% — до 172 тысяч рублей.

Аналитики связывают рост суммы необеспеченных кредитов, в первую очередь, с кредитованием среднего класса, отмечая стабилизацию и даже повышение реальных доходов данной группы заёмщиков. Как считают эксперты, люди сегодня начали осуществлять крупные покупки, которые были отложены ими из-за кризиса 2014−2015 годов.

Увеличению сумм кредитов, как полагают в «Эквифаксе», способствует и регулирование Центробанка. Отмечено, что крупные кредитные организации начинают применять более гибкие шкалы ценообразования, предлагая меньшие процентные ставки для крупных кредитов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, за июнь потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении, а с устранением сезонности показатель за месяц превысил 20%. При этом, по оценкам МЭР, рост реальных заработных плат в России замедлился с 7,6% в мае до 7,2% в июне, а рост банковских вкладов населения — с 7,7% до 7,1% соответственно.

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