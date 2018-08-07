В Оренбурге испытают новую систему управления скважинами в пойме Урала

Оренбург, , 09:50 — REGNUM Новую систему управления скважинами, расположенными в пойме реки Урал, испытывают сотрудники газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург», сообщает 7 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что установленное оборудование и автоматика позволят управлять скважиной, даже если она окажется в зоне подтопления. Автоматика приостановит работу оборудования при любом нарушении режима.

Проведение работ стало возможным благодаря положительным результатам, достигнутым в рамках программы импортозамещения. В настоящее время предприятие организовало ревизию систем безопасности, чтобы обеспечить бесперебойность добычи зимой и в весенний паводковый период.