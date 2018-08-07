Покупатели на рынке нефти не уверены в своих силах

Москва, , 09:31 — REGNUM Начало новой недели ознаменовалось возобновлением покупок на рынке нефти. Brent немного недотянула до отметки $74,50 и откатилась, не сумев закрыться над уровнем $74, хотя и прибавила в весе. Во вторник на утренних торгах котировки сохраняют восходящий уклон, не оставляя попыток превратить уровень $74 из сопротивления в поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Покупатели немного оживились, но действуют плавно и осторожно. Это лишь подтверждает противоречивый набор факторов, которые сейчас влияют на сырьевые площадки. С одной стороны, интерес к покупкам подогревает неожиданная новость о сокращении добычи в Саудовской Аравии, а также о снижении числа активных буровых в США.

Не менее значимым фактором поддержки выступает запуск первой порции санкций против Ирана. Этот пакет не имеет отношения к нефтяному рынку, однако служит сигналом для покупателей иранской нефти, которым нужно найти альтернативы до ноября, когда вступят в силу санкции Вашингтона в отношении нефтяного сектора Тегерана», — пояснил эксперт.

С другой стороны, участники рынка помнят о готовности Саудовской Аравии и России восполнить возможную нехватку предложения из-за иранского фактора или любых других перебоев в поставках. К слову, в прошлом месяце производство в ОПЕК выросло на 0,2%. Также есть американские сланцевики, которые могут возобновить активность после паузы. Кроме того, инвестиции в сырьевой сегмент снова начали расти после обвала почти на 40% в 2014—2016 гг. Так, по данным МЭА, в 2017 году инвестиции в разведку и добычу увеличились на 4%.

«В ближайшей перспективе Brent, вероятно, продолжит тестировать заветный уровень $74. Чем дольше актив остается ниже этой отметки, тем выше угроза новой коррекции. Важный уровень в случае успешного прорыва проходит в районе $75,50!» — подчеркнул Мащенко.

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