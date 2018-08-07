Август — традиционно неудачный месяц для рубля

Москва, , 09:26 — REGNUM Рубль 6 августа возобновил падение против бивалютной корзины. Валюта подешевела на 0,4% к доллару и евро. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась максимума 21 июня на 63,74 руб., обосновалась в районе 63,55 руб. Евро/рубль к закрытию скатилась в область 73,50 руб. от дневных максимумов на 73,67 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Против российской валюты сыграло больше негативных факторов, нежели позитивных. Это и повсеместный рост доллара, и угроза новых санкций, и общее уклонение от рисков на фоне очередного обострения торгового конфликта между США и Китаем, и начало рекордных интервенций Минфина. Возможно, уже начинает сказываться и сезонный фактор — август традиционно оказывается неудачным месяцем для российской валюты, прежде всего, из-за ухудшения показателей текущего счета и торгового баланса», — пояснил эксперт.

На этом фоне возобновления роста цен на нефть недостаточно, чтобы нивелировать негатив. Да и подъем в сырьевом сегменте выглядит неубедительно. Brent продолжает бороться за отметку $74, восстанавливая позиции медленно и неуверенно. Основной тон рублю сейчас задают санкционная риторика Вашингтона и динамика доллара США, который накануне укрепился по всему спектру рынка, хотя под конец дня начал сдавать позиции.

«В ближайшей перспективе давление на «россиянина» может ослабеть, и если из Штатов не поступит новых негативных сигналов на тему санкций, доллар вряд ли сможет преодолеть уровень 64 рубля. Сегодня, 7 августа, на открытии торгов ожидается умеренная восходящая коррекция курса рубля», — считает Ковалев.

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