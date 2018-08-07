«Труд продлевает человеку жизнь»

Якутск, , 09:18 — REGNUM Повышение пенсионного возраста вполне оправданного. Труд — это движение, труд продевает человеку жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача ВГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», член Общественной палаты РС Иван Егоров.

«Когда человек перестаёт трудиться, интерес к жизни невольно угасает, активность снижается. Сейчас в и растёт продолжительность жизни, уровень медицины, качество жизни. В 55−60 лет и мужчины, и женщины еще полны сил и энергии. Поэтому продление пенсионного возраста даст возможность гражданам занимать более активную и нужную для общества позицию», — высказал свое мнение Егоров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»