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«Труд продлевает человеку жизнь»

Экономика

Повышение пенсионного возраста даст возможность гражданам почувствовать нужность для общества, заявил эксперт

Якутск, 7 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста вполне оправданного. Труд — это движение, труд продевает человеку жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача ВГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», член Общественной палаты РС Иван Егоров.

«Когда человек перестаёт трудиться, интерес к жизни невольно угасает, активность снижается. Сейчас в и растёт продолжительность жизни, уровень медицины, качество жизни. В 55−60 лет и мужчины, и женщины еще полны сил и энергии. Поэтому продление пенсионного возраста даст возможность гражданам занимать более активную и нужную для общества позицию», — высказал свое мнение Егоров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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