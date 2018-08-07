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В Екатеринбурге назван минимально необходимый объём ввода жилья

Экономика

В городе надеются вводить ежегодно не менее 1 млн кв. метров

Екатеринбург, 7 августа 2018, 09:12 — REGNUM  В Екатеринбурге ежегодно необходимо вводить не менее 1 млн кв. метров жилья. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41» заявил вице-мэр Алексей Белышев.

По его словам, именно такую цифру определяет рынок. Её намерены достигать каждый год.

«Параметры, в которых мы должны работать — от миллиона до полутора, и тогда мы будем городом устойчивого развития, у которого есть безусловные перспективы», — сказал Белышев.

Отметим, планки в миллион квадратных метров в городе достигают несколько лет подряд. В это количество входит не только многоквартирное, но и индивидуальное жильё.

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Строительство жилья
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