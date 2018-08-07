Правительство России определило судьбу «Екатеринбург-Арены»

Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM В Екатеринбурге Центральный стадион будет передан в собственность регионального правительства для дальнейшей эксплуатации спортивной площадки. Соответствующее распоряжение о реализации «Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года» подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Кроме того, предусматривается финансирование расходов на мероприятия по адаптации стадиона в городе Екатеринбурге в целях восстановления его архитектурного и исторического облика. Предварительная прогнозная оценка стоимости работ составляет 500 млн рублей. На выполнение данных мероприятий предусматривается с 2019 года предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов в объеме 95% стоимости указанных мероприятий», — указано в распоряжении.

Также концепция предусматривает финансирование расходов по адаптации стадиона для обеспечения их многофункционального использования, а объём выделяемых средств будет ежегодно корректироваться.

Напомним, что в Екатеринбурге к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на Центральном стадионе города, который является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма и объектом культурного наследия, была проведена масштабная реконструкция. Сама спортивная площадка на время проведения игр получила название «Екатеринбург-Арена». Вместимость стадиона составила 35 тыс. зрителей, а после демонтажа временных трибун арена сможет принимать до 25 тысяч болельщиков.

В 2018 году на «Екатеринбурге-Арене» было проведено четыре игры ЧМ-2018: 15, 21, 24 и 27 июня.