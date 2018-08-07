Чечня попросила компенсаций за неурожай на 1,9 млрд рублей

Грозный, , 08:46 — REGNUM Засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству Чечни на 1,9 млрд рублей. Из-за аномальной жары пострадало около 12 тыс. гектаров посевов. Власти региона рассчитывают на помощь федерального центра в покрытии ущерба от непогоды.

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации уже утверждена сумма компенсаций в размере 1,318 млрд рублей. Документы по остальной сумме проходят проверку в федеральном ведомстве. Об этом 6 августа доложил главе республики Рамзану Кадырову министр сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как отметил Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети, несмотря на непогоду, в республике собрано 310 тыс. тонн урожая. Целевой индикатор Министерства сельского хозяйства России перевыполнен на 40 тонн. При этом по сравнению с рекордным по урожайности 2017 годом было собрано зерновых меньше на 110 тыс. тонн.

В целом, как отметил Кадыров, агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений развития Чечни. Рост сельскохозяйственной продукции в регионе в первом полугодии 2018 года составил 7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти Чечни объявили режим ЧС в 11 районах республики. Причиной стала засуха, которая уничтожила к тому времени посевы на 38 тыс. гектаров.