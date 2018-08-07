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Правительство РФ выделило 5 млрд рублей аграриям на покупку топлива

Экономика

Деньги выделяются 79 регионам России из резервного фонда

Правительство РФ выделило 5 млрд рублей аграриям на покупку топлива
Иллюстрация: Autoflit.ru
Топливо

Москва, 7 августа 2018, 08:45 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам РФ пяти миллиардов рублей на приобретение топлива для агротехнических работ, соответствующий документ опубликован 7 августа на сайте правительства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, деньги выделяются 79 регионам России из резервного фонда для покупки не менее 90 тыс. дизельного топлива в связи с ростом цен на топливо. Средства выделяются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России резко выросли в апреле — мае 2018 года на фоне ослабевшего рубля и возросшей мировой цены на нефть. Так, на многих АЗС был преодолен психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина.

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Сельское хозяйство
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