«В России необходимо видоизменить структуру труда»

Якутск, , 08:41 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России необходимо. В стране сложились объективные причины для этого шага — на протяжении несколько десятков лет повышается продолжительность жизни, соответственно, с изменением демографической ситуации должны быть приняты какие-то решения, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аппарата Общественной палаты Республика Саха (Якутия) Алла Попова.

При этом, повышая возраст, надо проявить осторожность. В стране должна видоизмениться сама структура труда, структура рабочих мест, для того чтобы не получилось так, что пенсионный возраст повысили, дали шанс уже работающим гражданам дальше работать, но при этом же нужно думать и новом поколении, не будет ли этот шаг в ущерб молодым специалистам, претендующим на те же места. Здесь надо более тщательно проанализировать структуру рабочих мест, особенно в бюджетной сфере.

«Как один из вариантов решения проблемы с рабочими местами — это развитие условий для частного бизнеса, для предпринимательства, дать возможность развиваться бизнесу. Параллельно с повышением пенсионного возраста нужно создавать новые рабочие места», — высказала свое мнение Попова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»