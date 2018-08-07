В Томской области ущерб от незаконных рубок превысил 26 млн рублей

Томск, , 08:36 — REGNUM За январь — июнь 2018 года ущерб от незаконных рубок в Томской области составил 26,1 млн рублей. Это на 10,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Объём незаконных рубок за этот период оценивается в 3,6 тыс. куб. м, что на 1,8 тыс. куб. м меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Нарушителей лесного законодательства штрафуют. За шесть месяцев текущего года сумма штрафов составила 10,9 млн рублей, что на 5,7 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. По состоянию на 30 июня 2018 года с нарушителей взыскали 3 млн рублей штрафов (на 1,1 млн рублей больше).

Власти Томской области связывают снижение числа незаконных рубок и ущерба от них с «комплексным подходом к реализации мер по декриминализации лесной отрасли».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2017 года в Томской области произошёл скандал, связанный с лесом. Правда, о незаконной рубке в данном случае речи не идёт. В декабре прошлого года ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье», став победителем аукциона, получило право арендовать 137 тысяч га тайги в Томской области сроком на 49 лет. Стоимость аренды — 16 рублей за гектар в месяц (всего 1,26 млрд рублей). В ответ губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда определяется ставкой, утверждаемой правительством России.

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