В России может резко подорожать колбаса

Москва, , 07:30 — REGNUM Производители колбас и мясных полуфабрикатов не исключают заметного роста цен на продукцию. Об этом 7 августа пишут «Ведомости».

Так, с резким повышением закупочных цен на сырье столкнулись мясопереработчики «Останкино», «Дымов» и «Продо». К примеру, свиная лопатка выросла в цене до 267 рублей за 1 кг — на 53% по сравнению с январской ценой. В 2017 году за тот же период цена подросла лишь на 17%.

Ускорился рост стоимости свиных полутуш и свиного окорока без кости. Эти виды мясной продукции подорожали с начала года на 23% и 30% соответственно.

Одни эксперты называют рост цен сезонным — жители России отправляются на шашлыки. Другие отмечают, что оптовые цены растут заметнее обычного, и процесс этот — неконтролируемый. Ситуация на рынке обусловлена теплым летом, африканской чумой свиней, а также эмбарго на ввоз сырья из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Россельхознадзор дал добро на ввоз свиноводческой продукции из Венгрии. Запрет был введён в начале мая в связи с ухудшением в стране обстановки по африканской чуме свиней.

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