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Нефть подтолкнули к $75 возможные перебои с поставками

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 7 августа

Москва, 7 августа 2018, 07:16 — REGNUM  На торгах ICE 6 августа нефть Brent неплохо выросла — на 1,24%, до $74,28 за баррель. Геополитический фон продолжает оставаться напряженным. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа рассказали о том, что у США нет заинтересованности в переговорах с Китаем о прекращении торговой войны. Китай тоже инициативы не проявляет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Также 6 августа стало известно, что США возобновляют программу санкций против Ирана, когда-то отмененную предшественником Трампа Бараком Обамой. Теперь в считанные недели минфин США начнет выявлять и наказывать физических и юридических лиц, осуществляющих покупки нефти у Ирана.

Нефтяной рынок опасается дефицита и перебоев с поставками нефти, что подтолкнуло цены вверх. Растущий тренд в нефтяных ценах, начавшийся 2 августа, пока продолжается. Похоже, что на напряженности вокруг Ирана рост не будет исчерпан как минимум до конца недели. В ближайшие дни можно будет увидеть котировки нефти Brent на уровне в $74−75 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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