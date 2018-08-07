Бийская ТЭЦ СГК — в числе лучших промышленных предприятий Алтайского края

Бийск, Алтайский край, , 06:54 — REGNUM В Алтайском крае подведены итоги конкурса на лучшее промышленное предприятие региона по результатам деятельности за 2017 год. Бийская ТЭЦ, входящая в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), признана победителем среди предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в подгруппе с численностью работающих более 250 человек.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в этом году в конкурсе приняли участие 28 компаний и учреждений края. Победителей утвердил соответствующим распоряжением врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. В качестве критериев оценивались показатели уровня социальных гарантий для персонала алтайских предприятий со стороны работодателей, средняя заработная плата, добросовестность в налоговой сфере и технико-экономические показатели.

Сейчас на Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании трудится 1130 человек. Установленная электрическая мощность главного энергопредприятия Бийска является максимальной среди генераций Алтайского края. Выработка электроэнергии станции в 2017 году составила 2354,6 млн кВт/ч.

За последние пять лет здесь реализованы крупные инвестиционные проекты по реконструкции угольного склада и модернизации турбинного оборудования. Все эти меры направлены на улучшение надежности работы производственной базы предприятия и на повышение качества предоставляемых услуг потребителям. Положительный эффект от реализации комплекса ремонтных и реконструкционных мероприятий позволил бийским энергетикам в течение трех последних лет вдвое сократить количество технологических повреждений при эксплуатации станционного оборудования.

Решение вопросов социального характера также является приоритетным направлением деятельности на Бийской ТЭЦ. Только за предыдущий год здесь реализовано порядка тысячи мероприятий, направленных на улучшение бытовых условий и увеличение гарантий безопасности работы персонала на промышленных объектах станции.

«Наше предприятие из года в год показывает положительную динамику развития. Это подтверждается очередной заслуженной победой в состоявшемся конкурсе. Тем не менее, нам есть, над чем работать. Направления: экономичность, надежность, охрана труда и культура производства — остаются основными приоритетами и на будущее», — отметил главный инженер компании Юрий Коханович.