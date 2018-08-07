Налоговая нашла признаки несостоятельности у «пожарного» завода из Арзамаса

Арзамас, Нижегородская область, , 05:19 — REGNUM В Нижегородской области ещё один завод требуют признать банкротом. Иск о несостоятельности к ОАО Арзамасский завод «Легмаш» подала ФНС России. Он пока не принят к производству, дата заседания не назначена. Компания является производителем продукции пожарно-технического назначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 6 августа 2018 года. Сумма претензий — 20 294 014,74 рубля.

Завод позиционирует себя, как «крупнейшее в России предприятие по производству рукавных головок, пожарных стволов в стандартном исполнении, а так же с применением современных технологий в изготовлении новых изделий из высококачественного стеклонаполненного полиамида». Компания ведёт отсчёт своей истории с 1956 году, когда был создан Арзамасский завод лёгкого машиностроения. На этапе становления предприятие выпускало оборудование для обувных, швейных, строительных и мебельных производств. С 1992 года предприятие совместно с ВНИИПО МВД России разработало и запустило в серийное производство профессиональные ручные пожарные стволы. С этого периода и началось переориентирование завода на выпуск продукции пожарно-технического вооружения для пожарной охраны России.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО Арзамасский завод «Легмаш» учреждено в октябре 1992 года. Уставный капитал с 2014 года — 3 658 980 рублей. Генеральный директор — Александр Биричевский. Он также выступает учредителем ООО «Приволжский металлоцентр», соучредителем ТСЖ «Зеркало-2» и ООО «Торговый дом «Легмаш». На 30 июня 2018 года в список аффилированных лиц завода входят сам Биричевский с долей 35,61%, Али Тенишев — 35,61% и Георгий Шеметун — 20,24%.

«В 2017 году обществом получена выручка в размере 89 134 тыс. рублей, что на 5 974 тысяч рублей (или на 7%) больше, чем по итогам деятельности за 2016 год. Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции составили 0,99 рубля. По итогам деятельности за 2017 год получена чистая прибыль в размере 27 353,2 рубля, что на 53 932,8 рубля меньше финансового результата деятельности за 2016 год», — отмечается в отчёте компании.

Среди задач, заявленных на 2018 год — продолжение работы по освоению в производстве выпуска новых импортозамещающих изделий пожарно-технического вооружения с целью увеличения объёма производства на 30%.

Завод входил в состав учредителей Арзамасской Ассоциации предприятий и организаций «Развитие», которая на сегодня уже ликвидирована. ОАО также является соучредителем ООО «Партнёр-Легмаш», созданного в 2004 году для оптовой торговли производимой продукцией.