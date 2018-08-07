Дмитрий Мазуров назначен главой совета директоров New Stream Group

Москва, , 05:15 — REGNUM Дмитрий Мазуров, ранее занимавший пост президента группы компаний «Новый поток» (New Stream Group), избран главой совета директоров компании, сообщает пресс-служба «Нового потока».

Пост президента группы компаний занял Андрей Зокин, который также входит в совет директоров группы компаний. Сообщается, что задачей Андрея Зокина на своем посту будет повышение эффективности предприятий, входящих в New Stream Group. Отмечается, что с 2007 до 2017 Зокин занимал пост вице-президента Газпромбанка.

Напомним, группа компаний «Новый поток» занимается добычей и переработкой нефти и нефтепродуктов, а также транспортировкой и реализацией их на внешнем и внутреннем рынке. В группу компаний входят такие предприятия как Антипинский нефтереперабатывающий завод, Марийский нефтеперегонный завод и ООО «Битумное производство».