Вторник, 7 Августа 2018 года
06:16:25 МСК

В Магадане цены на бензин и дизтопливо снова резко рванули вверх

Экономика

«Жадность монополиста зашкаливает»

В Магадане цены на бензин и дизтопливо снова резко рванули вверх
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бензин

Магадан, Магаданская область, 7 августа 2018, 05:22 — REGNUM  Стоимость литра бензина на заправках в Магадане за ночь выросла сразу на два рубля и достигла 48,8 рублей. Жители города возмущены и считают, что причина такого удорожания — монополия на поставки топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Топливный ад» Магадана: литр дизтоплива стоит 72 рубля

О росте цен на бензин и дизтопливо пишет ИА Весьма.Тудей. По данным издания, литр солярки подорожал за сутки на 1,3 рубля и теперь стоит 54,8 рубля. В соцсетях жители Магадана бурно выражают своё возмущение очередным удорожанием автомобильного топлива.

«Жадность монополиста зашкаливает»,

«Никто не смотрит за ценами топлива, эти бизнесмены что хотят то и творят», — недовольны бездействием надзорных органов горожане.

Люди также вспоминают обещания о том, что акцизы на бензин будут снижены, и это поможет сдержать рост цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ягодное Магаданской области уже в июле литр лизтоплива стоил 72 рубля. «Это край», — комментировали такую цены жители этого населённого пункта. На заправках удорожание топлива объяснили ростом оптовых закупочных цен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить