В Магадане цены на бензин и дизтопливо снова резко рванули вверх

Магадан, Магаданская область, , 05:22 — REGNUM Стоимость литра бензина на заправках в Магадане за ночь выросла сразу на два рубля и достигла 48,8 рублей. Жители города возмущены и считают, что причина такого удорожания — монополия на поставки топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О росте цен на бензин и дизтопливо пишет ИА Весьма.Тудей. По данным издания, литр солярки подорожал за сутки на 1,3 рубля и теперь стоит 54,8 рубля. В соцсетях жители Магадана бурно выражают своё возмущение очередным удорожанием автомобильного топлива.

«Жадность монополиста зашкаливает»,

«Никто не смотрит за ценами топлива, эти бизнесмены что хотят то и творят», — недовольны бездействием надзорных органов горожане.

Люди также вспоминают обещания о том, что акцизы на бензин будут снижены, и это поможет сдержать рост цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ягодное Магаданской области уже в июле литр лизтоплива стоил 72 рубля. «Это край», — комментировали такую цены жители этого населённого пункта. На заправках удорожание топлива объяснили ростом оптовых закупочных цен.