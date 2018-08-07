Экс-управляющего отелем Marriott в Казани банкротит фирма из Нидерландов

Казань, , 04:53 — REGNUM Бывшего арендатора здания отеля Marriott в Казани, которое уже более года не могут продать с торгов, требуют признать банкротом. Иск к ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг» подан компанией из Нидерландов в Арбитражный суд Татарии, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО ранее выступало арендатором шестиэтажного здания площадью 7 044,5 кв. м на улице Карла Маркса, 6 в Казани — бывшего отеля Marriott. Он работал в столице Татарии с 2011 по октябрь 2016 года, но собственник в лице ООО «Динамикс Групп» досрочно расторг договор. Здание в рамках банкротного дела «Динамикс Групп» было выставлено на торги. Начальная цена лота в июле 2017 года составляла 1,2 млрд рублей, но покупателя не нашлось, постепенно цена снижалась. И на торги в форме публичного предложения, приём заявок на участие в которых начинается с 28 августа 2018 года, стартовая цена здания уже составляет 864 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг» пыталось взыскать с собственника здания убытки в связи с досрочным расторжением договора. Заявленная сумма составляла 247 027 766 рублей. Суд отклонил претензии компании.

3 августа 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск от частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Комфорт Отель Менеджмент Б. В» (Нидерланды), требующей признать банкротом ООО. Сумма заявленных претензий — 37 823 232,01 рубля.

12 декабря 2017 года компания уже выиграла суд к ООО на взыскание «суммы, эквивалентной 603 419 долларам 92 центам США по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа». Третьими лицами в этом деле участвовали ООО «Динамикс Групп» и Интернешнл хотел Лайсензинг компании С.А.Р.Л. (Цюрих, Швейцария).

«Из материалов дела следует, что между ответчиком — ООО «СиУай Казань Отель Лизинг» (арендатор) и третьим лицом — Интернешнл хотел Лайсензинг компании С.А.Р.Л. (IНLС), компанией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Люксембурга, 7 февраля 2011 года заключено лицензионное соглашение, впоследствии измененное Первым соглашением об изменении лицензионного соглашения (Коуртъярд Мариотт — Казань, Россия) от 22 августа 2016 года (л.д. 847 т.1). Предметом соглашения является предоставление ответчику лицензии на использование лицензионных прав при предоставлении гостиничных услуг в городе Казани Российской Федерации (в т.ч. использование товарных знаков COURTYARD, MARIOTT)», — отмечается в определении суда с уточнением, что у ООО образовалась задолженность за пользование неисключительным правом и лицензией на использование лицензированных прав.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг» создано в Казани в сентябре 2010 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Единственный участник с марта 2017 года — Шаген Петросян, который выступает соучредителем ещё четырёх компаний в Москве, Иркутске и Санкт-Петербурге.