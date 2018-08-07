«Новый шелковый путь» обеспечил взрывной рост торговли ряду провинций Китая

Пекин, , 04:38 — REGNUM Среди всех регионов Китая уровня провинций, которые предоставили данные о их внешней торговле за первое полугодие 2018 года, больший рост торговли на общем фоне наблюдается со странами-участницами проекта «Нового шелкового пути», передает 6 августа агентство Синьхуа.

Провинция Хунань, расположенная в центре Китая продемонстрировала 53,9% рост торговли со странами «Нового шелкового пути», в то время, как общий рост составил «лишь» 31,7%. Экспорт железнодорожного транспортного оборудования из провинции Хунань взлетел почти на 170% благодаря ряду инфраструктурных проектов в указанных выше странах.

Провинции Ганьсу, расположенная на северо-западе Китая, также ощутила схожий рост торговли со странами «Нового шелкового пути» в размере 41%, что также больше среднего роста. Отмечается, что другие провинции вроде Сычуани, Хубэй и Шаньси в схожей мере получили выгоды.

Отметим, что согласно данным китайских таможенных служб, за первую половину 2018 года в Китае торговля товарами с иностранными контрагентами выросла на 7,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года. В то же время рост торговли со странами-участницами проекта «Нового шелкового пути» выше общего на 2,5%.