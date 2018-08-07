Плата за опыт: Татария потратит 7 млн рублей на лекции от клиник США

Казань, , 04:18 — REGNUM Министерство здравоохранения Татарии потратит более 7 млн рублей из республиканского бюджета на международную конференцию «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт лидеров». В этом году на конференцию помимо клиники Мэйо, чей опыт в республике изучали осенью 2017 года за те же 7 млн рублей, планируют пригласить докладчиков ещё из двух американских клиник. Итоги открытого конкурса на проведение конференции подведут после 7 сентября 2018 года, а провести мероприятие победитель должен до 26 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в сентябре 2017 года министерство по итогам схожего аукциона на проведение международной конференции «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт клиники Мэйо» подписало контракт с Ассоциацией дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских технологий». Сумма контракта составила 7 044 741 рубль. Исполнитель был учреждён в августе 2009 года, основной вид деятельности — профессиональное обучение, а учредители — министерство здравоохранения РТ и компания «Джонсон и Джонсон», созданная американским одноимённым холдингом.

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В этот раз решено расширить список участников и помимо сотрудников уже знакомой клиники Мэйо победитель должен будет организовать участие экспертов в области обеспечения качества из Cleveland Clinic, USA (Клиника Кливленда, США), Stanford Health Care (Клиника Стенфорда, США).

В задачи исполнителя входит разработка концепции программы, поиск, подбор и ведение переговоров с потенциальными докладчиками, модератором, аренда залов, техническое обеспечение и оформление залов, оборудование для синхронного перевода, брендирование залов, полиграфическая продукция, организация перевода в ходе подготовки и проведения мероприятия, транспортные расходы, фото‑ и видеосъемка конференции.

Контрактом предусмотрена возможность уменьшения стоимости в зависимости от опыта участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема.