Индонезия рассчитывает на 150 тысяч российских туристов

Джакарта, , 02:18 — REGNUM Индонезия, в рамках развития туристического сектора в стране, рассчитывает на приезд около 150 тысяч туристов из России, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кроме того, министерство туризма Индонезии планирует организовать регулярные чартерные рейсы из России. Если инициативу примут, то Индонезия сможет существенно увеличить приток российских туристов.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года страну посетили свыше 68 тыс. граждан России. Наиболее привлекательным для российских путешественников оказался остров Бали, который посетили 90% туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2018 года поток российских туристов в Испанию вырос более чем на 10% и составил более 500 тыс. посетителей. При этом поток туристов продолжает неизменно расти с 2017 года.

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