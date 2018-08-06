Французское СМИ: «Шёлковый путь» — геополитическое преимущество России

Париж, , 20:35 — REGNUM Успех первого форума, посвященного проекту «Шёлковый путь», который состоялся 14 мая 2017 года в Пекине, наглядно подтверждает китайско-российское сближение, которое ускорилось с западным бойкотом России в результате украинского кризиса. Об этом заявляет Флоран Детрой, журналист французской ведущего внешнеполитического издательства Le Monde diplomatique.

Хотя обе страны разделяют критику американской гегемонии, ничто не позволяло предсказать, что Россия сделает выбор в пользу китайского проекта, который посягает на традиционную российскую зону влияния в Центральной Азии (читай: Казахстан — Le Monde diplomatique).

По мнению Флорана Детроя, основная причина, из-за которой Китай стремится развивать альтернативный торговый путь через Центральную Азию, — защита его торговли с Европой. В настоящее время 95% торгового оборота с Европейским союзом проходит по морю. Прежде всего Пекин опасается, что в случае конфликта с Вашингтоном ему грозит торговая блокада со стороны союзников США в регионе: Японии, Южной Кореи, Тайваня и Австралии.

Что касается России, то в статье утверждается, что прежде всего российская заинтересованность обусловлена надеждой на расширение торговли и на новые инвестиции. Другая цель сотрудничества России заключается в контроле Китая, который пытается сблизиться со странам на юге своей территории, в Центральной Азии и на Кавказе. Однако, несмотря на все заманчивые перспективы, по мнению французского журналиста, Россия рискует быть только транзитной территорией или поставщиком сырья. Кроме того, в статье подчеркивается, что Пекин сопровождает свои инвестиции соглашениями об политическом и военном сотрудничестве, которые, по мнению Москвы, конкурируют с его собственным проектом региональной интеграции бывших советских республик — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«В настоящее время китайская стратегия заключается в том, чтобы сделать ставку на большое разнообразие альтернативных маршрутов. И Россия, как представляется, осознает, что она может быть лишь второстепенной страной в пекинском глобальном проекте, особенно в экономическом плане», — подводит итог журналист-обозреватель французского издания Le Monde diplomatique.