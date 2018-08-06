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WSJ: Facebook запрашивала у банков финансовую информацию пользователей

Экономика

Интернет-компания предлагала банкам сотрудничество для создания торговой платформы на базе Facebook, сообщают СМИ

Менло-Парк, США, 6 августа 2018, 20:05 — REGNUM  Компания Facebook обращалась к крупнейшим банкам США с просьбой о предоставлении финансовой информации о пользователях социальной сети, cообщает 6 августа The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Facebook, в частности, интересовалась операциями пользователей с банковскими картами, текущим балансом на их счетах, а также данными о том, где именно пользователи осуществляют покупки по картам.

Как отмечается, эти сведения были необходимы Facebook для внедрения нового функционала. Социальная сеть хочет стать платформой для осуществления покупок и продажи различных товаров и услуг.

Сообщается, что переговоры на данную тему компания вела, в частности, с JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup Inc и U.S. Bancorp. По сведениям газеты, в администрации Facebook заявили, что не имели намерений использовать финансовую информацию пользователей в рекламных целях.

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