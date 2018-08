WSJ: Facebook запрашивала у банков финансовую информацию пользователей

Менло-Парк, США, , 20:05 — REGNUM Компания Facebook обращалась к крупнейшим банкам США с просьбой о предоставлении финансовой информации о пользователях социальной сети, cообщает 6 августа The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Facebook, в частности, интересовалась операциями пользователей с банковскими картами, текущим балансом на их счетах, а также данными о том, где именно пользователи осуществляют покупки по картам.

Как отмечается, эти сведения были необходимы Facebook для внедрения нового функционала. Социальная сеть хочет стать платформой для осуществления покупок и продажи различных товаров и услуг.

Сообщается, что переговоры на данную тему компания вела, в частности, с JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup Inc и U.S. Bancorp. По сведениям газеты, в администрации Facebook заявили, что не имели намерений использовать финансовую информацию пользователей в рекламных целях.