Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:55:37 МСК

Завышенные цены и нарушения: прокуратура проверила брянский капремонт

Экономика

Надзорное ведомство выявило более 50 нарушений при проведении капитального ремонта в Брянской области

Брянск, 6 августа 2018, 19:29 — REGNUM  Прокуратура Брянской области нашла более 50 нарушений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Как 6 августа сообщила пресс-служба ведомства, в результате проверок нашлись случаи завышения цен и нарушения сроков исполнения работ. Кроме того, прокуроры пришли к выводам, что иногда работы не контролировались и были некачественными.

Всего было вынесено 30 представлений. По результатам их рассмотрения 14 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также два иска отправили в суды, которые их удовлетворили.

Отметим, что в 2018 году в регионе планируется отремонтировать 272 многоквартирных дома. На работы планируется потратить около 805 млн рулей.

Это уже не первый случай, когда при реализации капитального ремонта в Брянской области находят нарушения. Например, в 2016—2017 годах выписано 141 предписание о нарушении качества и несоответствии работ проектно-сметной документации. Также в результате проверок было найдено 228 нарушений качества и сроков работ. К слову, в 2016 году в Брянской области фактически были сорваны сроки реализации краткосрочного плана. По состоянию на 10 ноября 2016 года он был выполнен лишь на 75%. Из 479 домов в эксплуатацию был сдан только 361.

Читайте ранее в этом сюжете: Капремонт в Брянске: у фонда всё хорошо, жителей — заливает

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Капитальный ремонт жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить