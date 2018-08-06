Завышенные цены и нарушения: прокуратура проверила брянский капремонт

Брянск, , 19:29 — REGNUM Прокуратура Брянской области нашла более 50 нарушений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Как 6 августа сообщила пресс-служба ведомства, в результате проверок нашлись случаи завышения цен и нарушения сроков исполнения работ. Кроме того, прокуроры пришли к выводам, что иногда работы не контролировались и были некачественными.

Всего было вынесено 30 представлений. По результатам их рассмотрения 14 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также два иска отправили в суды, которые их удовлетворили.

Отметим, что в 2018 году в регионе планируется отремонтировать 272 многоквартирных дома. На работы планируется потратить около 805 млн рулей.

Это уже не первый случай, когда при реализации капитального ремонта в Брянской области находят нарушения. Например, в 2016—2017 годах выписано 141 предписание о нарушении качества и несоответствии работ проектно-сметной документации. Также в результате проверок было найдено 228 нарушений качества и сроков работ. К слову, в 2016 году в Брянской области фактически были сорваны сроки реализации краткосрочного плана. По состоянию на 10 ноября 2016 года он был выполнен лишь на 75%. Из 479 домов в эксплуатацию был сдан только 361.

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