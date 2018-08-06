Бизнес-омбудсмен РФ напомнил о главной функции Счётной палаты

Москва, , 19:06 — REGNUM Новая стратегия развития Счётной палаты (СП) говорит о стремлении её руководства представить государству альтернативный макроэкономический прогноз — в противовес тому, который готовит Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, комментируя утверждённую коллегией СП стратегию развития на 2018−2024 годы.

Он подчеркнул, что в связи с ориентиром на новый курс важно не забыть о главных функциях СП, например, о контроле за государственными монополиями.

«В целом явно читается стремление Алексея Леонидовича (Кудрина) выйти на максимально широкую дорогу. Любопытно, если контролёр, ответственный за использование государственных средств (а именно в этом и заключается функция Счётной палаты), будет определять макроэкономическую политику. В нашей системе управления, конечно, всё возможно, только бы не осталась без выполнения главная функция палаты — контроль за, например, госмонополиями. Этим заниматься намного труднее, муторнее и даже рискованней», — считает Титов.

Напомним, важное изменение в стратегии Счётной палаты на 2018−2024 годы — развитие так называемого стратегического аудита. Также глава СП заявил о планах более тесно взаимодействовать с Минфином и казначейством в рамках «электронного бюджета». Кроме того, будет скорректирован прежний подход к проверкам госаудиторов.

«Счётная палата под руководством Кудрина заявила о своей новой стратегии. Палата провозгласила себя «борцом за справедливость», «стратегическим партнером» органов власти, просчитывающим для них риски и «центром компетенций», который передаёт другим структурам наработанные стандарты аудита и контроля. А ещё «гарантом прозрачности», который покажет всю правду о том, что в стране творится», — добавил бизнес-омбудсмен.

Напомним, 21 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Алексея Кудрина главой Счётной палаты. Татьяна Голикова покинула этот пост в связи с назначением вице-премьером.

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