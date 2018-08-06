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Медведев утвердил концепцию сохранения наследия ЧМ-2018

Экономика

Часть стадионов, построенных к ЧМ-2018, будет передана в собственность регионов

Москва, 6 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщает 6 августа пресс-служба правительства.

Документ был разработан Минспорта России во исполнение поручения президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018».

В концепции определены основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, оставшихся после завершения мирового футбольного первенства.

7 из 12 стадионов, на которых проходили матчи чемпионата (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске), планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации.

Все стадионы ЧМ-2018 предполагается использовать в дальнейшем для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской футбольной Премьер-лиги, а также международных футбольных матчей и прочих культурно-спортивных мероприятий.

Документом также предусмотрена передача 17 построенных тренировочных площадок детско-юношеским спортивным школам, ещё четыре площадки будут переданы футбольным клубам.

Строения и сооружения временного назначения, возведённые в рамках подготовки к ЧМ-2018, будут безвозмездно переданы в собственность субъектов Федерации.

Как следует из документа, на реализацию всех запланированных мер потребуется потратить свыше 16 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 3,6 млрд — из внебюджетных источников, а остальные средства — из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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