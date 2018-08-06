Жаловавшиеся на невыплату зарплат киргизстанцы получили около 37 млн рублей

Бишкек, , 17:36 — REGNUM В январе — июне 2018 года в миграционная служба Киргизии помогла работающим в России трудовым мигрантам, пожаловавшимся на незаконное удержание зарплат, получить свыше 36,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 6 августа.

В миграционной службе отметили, что в этот период к ним поступило в общей сложности 433 обращения о невыплате работодателями заработной платы. По этому поводу в российские следственные органы направлено 243 жалобы. Остальные заявления оказались необоснованными — деньги у киргизстанцев удерживали за нарушение условий трудового договора, за порчу имущества работодателя и по иным законным причинам.

Также в ведомстве назвали основные причины, по которым к ним обращаются киргизстанцы, работающие в России или желающие отправиться туда на заработки. Чаще всего это вопросы о временной регистрации, просьбы о содействии в исключении из «черного списка», невыплата заработной платы или нежелание работодателя заключать трудовой договор.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, около 730 тысяч граждан Киргизии работают за рубежом. Из них 88% или около 640 тысяч человек отправились на заработки в Россию. По неофициальной информации, вне республики трудятся свыше миллиона киргизстанцев, то есть шестая часть населения страны.

Около 70 тысяч граждан Киргизии, нарушивших российские законы, внесены в «черный список» и лишены права посещать территорию России на несколько лет. При содействии миграционной службы и киргизстанских дипломатов за последние полгода из этого списка исключены около 7 тысяч человек.

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Отметим, что по данным российского Центробанка, в 2017 году киргизские трудовые мигранты через системы денежных переводов перечислили из России в Киргизию рекордную сумму — $2,21 млрд (свыше 140,2 млрд рублей по текущему курсу).