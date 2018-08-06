Узбекистан и Ивановская область обсудят перспективы сотрудничества

Ташкент, , 17:37 — REGNUM Делегация Ивановской области во главе с врио губернатора Станиславом Воскресенским прибыла с официальным визитом в Узбекистан, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального правительства.

В состав делегации вошли также представители текстильных компаний Ивановской области и органов исполнительной власти. Планируется, что российская делегация обсудит с заместителем председателя правительства Узбекистана Нодиром Отажоновым перспективы взаимного сотрудничества.

Отметим, в апреле министерство промышленности и торговли России сформировало рабочую группу по реализации интеграционных проектов в текстильной отрасли Узбекистана и России. Члены рабочей группы должны подготовить соглашение между странами о сотрудничестве в текстильной отрасли.

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