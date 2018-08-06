В Екатеринбурге удалили 163 незаконно размещённых киоска

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM С улиц Екатеринбурга в 2018 году вывезено 163 незаконно размещённых нестационарных объекта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

В администрации Екатеринбурга подчеркнули, что благодаря соответствующему решению городской думы вне закона теперь и расположенные на придомовой территории ларьки. До конца 2018 года планируется вывезти ещё 43 незаконных нестационарных объекта.

«На территории города могут находиться только те нестационарные объекты, которые есть в утвержденной схеме размещения. Это наша общая задача, и мы всё равно добьемся этого», — заявил глава администрации города Александр Якоб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге от незаконных киосков была освобождена привокзальная площадь. Это произошло в мае перед играми ЧМ-2018 по футболу, после инспекции главы администрации Екатеринбурга, который заявил о недопустимости размещения киосков на привокзальной площади. Однако на данный момент на привокзальной площади смонтированы унифицированные торговые павильоны.

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