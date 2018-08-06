Инфляция в России в июле составила 0,3%

Москва, , 17:21 — REGNUM Потребительские цены в России в июле выросли в среднем на 0,3%, за период с начала года — на 2,4%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как отмечается, существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары в июле оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции.

Так, белокочанная капуста за месяц подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4−3,8%, апельсины — на 1,1%, груши — на 0,6%.

В то же время наблюдался рост цен на отдельные видов фруктов и овощей. Так, свекла подорожала на 13,1%, морковь — на 9,0%, яблоки — на 1,8%.

Среди прочих видов продовольственных товаров на 3,4% подорожало мясо птицы, на 0,5−1,0% — свинина, мясные полуфабрикаты, сырокопчёные колбасы, копчёные продукты из мяса и птицы, живая и мороженая рыба, рыбное филе, кальмары, овощные консервы для детского питания, овсяная и перловая крупа, безалкогольные напитки.

В июле также увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. В том числе водоотведение подорожало на 5,4%, холодное и горячее водоснабжение — на 4,8% и 4,1% соответственно, электроэнергия — на 3,9%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 2,8%.

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