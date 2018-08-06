Дмитрий Рогозин запустил в Ярославле новое производство

Ярославль, , 16:55 — REGNUM 6 августа на Ярославском радиозаводе (входит в «АФК «Система») был запущен проект по сборке модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Радиозавод будет производить модули для космических спутников, разработанные специалистами предприятия совместно с «Роскосмосом». В проекте также принимают участие АО «РТИ», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, АО «Российские космические системы».

Новое производство открыли глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Необходимо переходить в нашей опытно-конструкторской работе по производству спутников от создания штучных изделий к серийному производству. Это будет намного дешевле. Кроме того, это откроет дополнительные перспективы для нашей страны в космической сфере, в частности, в направлении решения оборонных задач, а также связи, Интернета, телевидения, навигации», — сказал Дмитрий Рогозин.

Для производства модулей был построен и оснащен новый корпус на средства самого предприятия. В ходе проекта были выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением средств федерального бюджета на общую сумму 155 млн рублей. Собственные инвестиции Ярославского радиозавода в проект составили 1,47 млрд рублей.