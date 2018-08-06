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Цены на бензин в России в июле снизились впервые с начала 2018 года

Экономика

За месяц среднерозничная цена на бензин снизилась на 0,2%

Цены на бензин в России в июле снизились впервые с начала 2018 года
Easedale
Бензин

Москва, 6 августа 2018, 16:51 — REGNUM  Средние розничные цены на бензин в России в июле впервые с начала года снизились в месячном выражении. Соответствующие данные обнародовала 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, в июле цены на бензин снизились на 0,2%. При этом за период с начала года цены выросли на 9,2%, по сравнению с июлем 2017 года — на 11,8%.

Отмечается также, что уже четвёртый месяц подряд заметно растут цены на газовое моторное топливо. За июль они выросли на 5,2%.

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