За полгода жители Казахстана отправили за рубеж более $750 млн

Астана, , 16:49 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года жители Казахстана отправили за рубеж через различные системы переводов 265,4 млрд тенге ($762 млн), что на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на Национальный банк республики.

Более 40% всех переводов было отправлено в Россию — 108,6 млрд тенге ($311,8 млн), что на 27,4% больше, чем годом ранее. В Узбекистан отправлено 44,6 млрд тенге ($128 млн), что на 37,9% больше, чем за первую половину 2017 года. На третьем месте по переводам Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем денежных переводов из Казахстана за рубеж составил 159 млрд тенге ($479,6 млн — по курсу на 7 июня 2018 года), что на 36,5% больше, чем годом ранее.

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