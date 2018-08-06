Прожиточный минимум в Чувашии хотят увеличить на 324 рубля

Чебоксары, , 16:40 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум за II квартал предлагают увеличить на 3,8% — до 8741 рублей. Соответствующий проект постановления вынесен на заседание регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минтруд Чувашии предлагает установить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале 2018 года в размере 8741 рублей. Это на 3,8% (или на 324 рубля) больше, чем во II квартале.

По информации министерства, по статье «Продукты питания» расходы увеличились на 149 рублей в месяц, что обусловлено увеличением цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину. Более всего подорожали овощи (на 64,79 рублей), фрукты (на 37,42 рубля), картофель (на 25,85 рублей), сахар и кондитерские изделия (на 10,21 рубля), мясопродукты (на 9,97 рублей). В результате снижения цены на молокопродукты расходы сократились на 3,24 рубля.

Расходы на непродовольственные товары возросли на 76 рублей в месяц из-за роста цен на строительные материалы, моющие и чистящие средства, медицинские товары. Услуги подорожали на 75 рублей, причиной стал рост цен на медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, услуги связи и пассажирского транспорта.

С увеличением стоимости потребительской корзины затраты на обязательные платежи и сборы возросли на 24 рубля.

«Таким образом, по социально-демографическим группам населениявеличина прожиточного минимума за II квартал 2018 года для трудоспособного населения составила 9248 рублей (увеличение на 3,9%, или на 343 рубля), для пенсионеров — 7101 рубль (увеличение на 3,6%, или на 247 рублей), для детей — 8930 рублей (увеличение на 4,1%, или на 348 рублей)», — говорится в документе.