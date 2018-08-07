Угольный вопрос Казахстана и России отношениям не помеха

Астана, , 05:03 — REGNUM Евразийский межправительственный совет, состоявшийся в конце июля, не привел к подписанию соглашения между Россией и Казахстаном. Почему соглашение, касающееся транспортировки казахстанского угля по российским железным дорогам, осталось без утверждения, обсуждает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Важным вопросом, требующим рассмотрения в связи с отсутствием соглашения по углю, является вопрос об отношениях самих стран. Не ухудшит ли взаимопонимание России и Казахстана отказ Москвы предоставлять приоритет по транспортировке и перевалке казахстанского угля? На этот вопрос можно ответить отрицательно: ухудшения, во всяком случае по этому поводу, не произойдет. Потому что и сейчас положение с транспортировкой казахстанского угля не столь уж тяжко — он перевозится на тех же правах, что и российский.

Мало того, казахстанский уголь, запасы которого весьма велики, пользуется спросом в самой России, а для более широкого выхода на внешние рынки Казахстану требуется нарастить собственную добычу. Никто не ограничивает казахстанцев в правах на пользование российской транспортной инфраструктурой, так что вопрос о расширении внешнего рынка для угольной отрасли Казахстана остается открытым.

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