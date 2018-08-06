Зарплата юристов в Казахстане почти в два раза превысила средний уровень

Астана, , 16:38 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года средняя заработная плата бухгалтеров и юристов в Казахстане составила 283,2 тыс. тенге (51,61 тыс. рублей), что почти в два раза больше среднемесячной зарплаты в республике, сообщает 6 августа издание EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем юридических и бухгалтерских услуг в республике составил 23,7 млрд тенге (4,32 млрд рублей), что на 59,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольший объем услуг пришелся на Алма-Ату — 18,1 млрд тенге (3,3 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года средняя заработная плата в Казахстане составила 162,8 тыс. тенге (29,66 тыс. рублей), что на 8,8% больше, чем годом ранее. В реальном выражении рост зарплаты составил 2,2%.

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