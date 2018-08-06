Отмена поездов в Россию: «У «Укрзализныци» будут колоссальные проблемы»

Киев, , 16:12 — REGNUM Если Киев действительно примет решение запретить железнодорожное сообщение с Россией, это приведет лишь к негативному экономическому эффекту, заявил сегодня, 6 августа, в эфире телеканала «112 Украина» бывший замминистра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз заявил, что правительство Украины рассматривает возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией.

«Сейчас мы рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян в интервью одному из украинских телеканалов.

Подробности чиновник не уточнил.

«Тут есть две составляющие — экономическая и политическая. Экономическая составляющая… будет иметь негативное влияние на экономику и положение «Укзализныци»… Сегодня в «Укрзализныце» есть колоссальные проблемы. Они будут и дальше усугубляться… Решение связано с предвыборной ситуацией и с желанием министерства отвлечь внимание на какие-то моменты, которые менее важны», — комментирует ситуацию Шульмейстер.

Эксперт не исключает «обнуление» грузопотока из РФ, который и так на сегодня минимален.

«Если мы говорим о грузопотоке, который сейчас и так обмелел, сейчас он будет обнулен и транзита не будет. По транзитным перевозкам внутриукраинские тарифы — одни из самых низких в Европе. По сути «Укрзализныця» на этих транзитных потоках зарабатывала. Сейчас эти транзитные потоки иссякнут. Если посчитать чисто экономически, «Укрзализныця» от этого потеряет», — пояснил Шульмейстер.

При этом как побочный эффект он прогнозирует снижение количества украинских «заробитчан» в России — потому что туда тяжело будет добираться.

«По пассажирским перевозкам оставалось несколько поездов, которые ходили напрямую в сторону России, сейчас они, скорее всего, прекратят ходить. Соответственно, поток пассажиров, который был, будет перераспределен. Возможно, это в том числе повлияет на то, что наши граждане, которые работали в России, уедут в Польшу или на другие направления. Туда, куда проще будет добраться поездом», — отметил эксперт.

В целом, по мнению Шульмейстера, решение о разрыве железнодорожного сообщения с РФ будет иметь ярко выраженный политический оттенок.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине и так осталось минимальное количество поездов в Москву. Ранее «Укрзализныця» назвала самые прибыльные и самые убыточные поезда 2017 года: №5/6 Киев — Москва, 11 вагонов, заполняемость 77%, 154 млн грн. прибыли и №23/24 Одесса — Москва, 10 вагонов, заполняемость 89%, 98 млн грн. прибыли. Прибыльными были и другие поезда в Россию: Хмельницкий-Москва, Львов-Москва, Ковель-Москва, Харьков-Москва.

В 2017 году совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть грузовые перевозки с Россией. До этого Украина закрыла авиасообщение с Россией.