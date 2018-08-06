Жители Чувашии набрали кредитов на 103 млрд рублей

Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В Чувашии на 20% возрос объём банковского кредитования. Активнее всего брали кредиты населения, представители малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM в национальном банке Чувашии.

По данным банка, в I полугодии 2018 года заёмщики в республике получили банковских кредитов на общую сумму 74,4 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Общий объём кредитных обязательств на 1 июля вырос по отношению к аналогичной дате прошлого года на 13,2% — до 174,2 млрд рублей: в том числе у предприятий — на 2,3%, достигнув 71,2 млрд рублей, у населения — на 22,2% и составил 103 млрд рублей.

«Драйвером роста корпоративного кредитования выступил малый и средний бизнес, нарастивший кредитный портфель по сравнению с 1 июля прошлого года на 20,6%, до 18,6 млрд рублей», — говорят в банке.

По информации банкиров, рост кредитования «поддерживался, в первую очередь, смягчением ценовых условий». Средняя стоимость по кредитам для предприятий и организаций в июне 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,02 процентных пункта, по кредитам населению — на 1,7 процентных пункта, составив соответственно 8,8% и 12,2%.

Объем средств, привлеченных банками в республике от населения и предприятий, на 1 июля текущего года составил 152,3 млрд рублей, что на 9,1% больше, чем годом ранее. По данным банка, основную долю по-прежнему составляют вклады граждан, которые увеличились на 8,5% и достигли 120,7 млрд рублей. Депозиты юридических лиц выросли на 7,1% — до 12,3 млрд рублей.