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В Приморском крае появится экологический центр по переработке ТБО

Экономика

Проект реализуется в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Компания «Полигон» намерена построить в Надеждинском районе Приморского края экологический центр, предназначенный для сбора, сортировки и переработки твердых отходов, сообщает 6 августа пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Мощность предприятия составит 70 тысяч тонн отходов в год. По словам директора компании Александра Худоложного, реализация проекта предполагает не только создание мощностей по утилизации, обезвреживанию и захоронению всех видов бытовых отходов, но и их глубокую переработку, а также производство товаров из вторсырья.

Запуск предприятия намечен на 2020 год. В случае успешной реализации он обеспечит создание рабочих мест для 310 человек.

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