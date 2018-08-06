Превзошла годовые ожидания: прибыль ЕАБР превысила $37,54 млн

Москва, , 15:46 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) превысила $37,54 млн при прогнозируемом годовом показателе в $32 млн. как уточнили в пресс-службе международной финансовой организации 6 августа, такой контрольный показатель заложен в стратегии банка до 2022 года.

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Также уже в первом полугодии превышен и итог всего 2017 года по объёму заключённых банком кредитных договоров $1 млрд 579 млн в январе-июле против $1 млрд 115 млн за прошлый год. В частности финансовая организация подписала договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на финансирование проекта реконструкции, развития и модернизации объектов водоснабжения города.

В пресс-службе банка добавили, что до конца 2018 года планируется занять на финансовых рынках около 10−15 млрд рублей сроком до три — пять лет и около 30 млрд тенге сроком до пять — семь лет.

Уставной капитал Евразийского банка развития (ЕАБР), учрежденного Россией и Казахстаном в январе 2006 года, составляет семь млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

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