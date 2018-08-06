Заявление Новака приведёт к коррекции на нефтяном рынке

Москва, , 15:43 — REGNUM Несмотря на то, что фьючерсы на нефть 6 августа прибавили около 0,5%, в целом рынок находится в коррекционной фазе и ближайшим серьезным уровнем сопротивления для фьючерса Brent является отметка в $70 за баррель. Главным фактором, который определяет коррекционную волну является рост добычи нефти в странах ОПЕК и России, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Саудовская Аравия после последней редакции соглашений ОПЕК плюс начала быстро наращивать добычу нефти, доведя добычу почти до 10,5 млн баррелей в сутки. Россия аналогично быстро нарастила добычу нефти, теперь страна вышла в мировые лидеры по этому показателю 11,2 млн баррелей. Министр энергетики России Александр Новак заявил 6 августа, что рост добычи в 260 тыс. баррелей соответствует последним договоренностям с ОПЕК. Данные факты на фоне усиления торговой конфронтации между США и Китаем, что неизбежно ударит по темпам роста мировой экономики и снизит потребление энергоносителей, и привели к масштабной коррекции на нефтяном рынке», — полагает эксперт.

Пока поддерживают фьючерсы данные из США, которые говорят о снижении активности сланцевых компаний. Стало уменьшаться количество активных буровых в США, по последним данным компании «Бейкер Хьюз», число вышек снизилось на две штуки до 859. Также упала и добыча нефти, данные минэнерго США показали снижение этого показателя на 0,9% до 10,9 млн баррелей в сутки.

«Если на этой неделе ситуация с добычей нефти в США изменится и начнут расти запасы нефти, то можно ожидать возобновления коррекции цен на нефть, то есть снижения к уровню $70», — считает Богданов.

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