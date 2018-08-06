Кострома готовится открыть мост на День города

Кострома, , 15:34 — REGNUM На костромском мосту через Волгу уложен верхний асфальт на площади 1400 квадратных метров, сообщает городская администрация. Мост готовят к открытию на День города.

Всего на ремонтных работах задействовано 84 рабочих и 13 единиц техники. Окрашено 400 квадратных метров поверхности моста, установлен деформационный шов и 20 метров бортового камня.

ИА REGNUM напоминает, что все четыре полосы костромского моста через Волгу будут открыты 10 августа текущего года. После празднования Дня города две полосы вновь закроют для движения.

Отметим, ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Ремонтные работы планировалось закончить к 1 ноября, а в 2018 году, с наступлением лета, вновь продолжить ремонт. Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.

Федеральный бюджет выделяет для завершения капитального ремонта моста через Волгу более 209 миллионов рублей. В 2018 году местные власти планируют капитально отремонтировать вторую часть переправы.