«Пенсия наступает тогда, когда человек не воспринимает что-то новое»

Петрозаводск, , 15:28 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — мера непопулярная, но, с другой страны, например, в учительской среде редко, кто уходит на пенсию по достижению положенного возраста. К пенсионному возрасту у учителей наработан большой опыт, они полны сил и энергии, поэтому повышение пенсионного возраста неплохо, заявила корреспонденту ИА REGNUM учитель русского языка и литературы ГБОУ Республики Карелия «Специализированная школа искусств» Анна Савельева. С другой стороны, по её мнению, людей смущает такой вопрос — была возможность работать и получать пенсию. Новая реформа отодвинет эту возможность, в частности, для женщин на восемь лет. Больше возмущения у народа именно этим моментом. При этом власти обещают повышения размера пенсий, нынешние пенсионеры только от этого выиграют.

«Также общество в России не молодеет, что говорит «за» повышение пенсионного возраста, эта мера назревшая. Людьми это будет, наверное, встречено болезненно, но, думаю, большинство граждан к этому морально готовы. Конечно, у человека назревает момент, когда он не может воспринимать что-то новое, тогда видимо и наступает пенсионный возраст, а в 55−60 лет человек ещё вполне трудоспособен, активен и энергичен», — высказала свое мнение Савельева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»