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На Кубани хотят ограничить высотность строений в курортных городах

Экономика

Законопроект обсудят в Заксобрании региона

На Кубани хотят ограничить высотность строений в курортных городах
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Стройка

Краснодар, 6 августа 2018, 15:21 — REGNUM  Законопроект об ограничении высоты жилищного строительства в Краснодарском крае на территории курортных городов предложил внести в Заксобрание региона в сентябре губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Об этом глава региона заявил на совещании 6 августа.

«Предлагаю внести в повестку сентябрьской сессии законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах 300 метров от береговой линии», — заявил Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что приоритет в жилищном строительстве в регионе будет отдаваться в пользу комплексной застройки, которая подразумевает строительство социальных объектов, обустройство зон отдыха и благоустройство прилегающих территорий.

Как сообщил Кондратьев, жители городов края по-прежнему жалуются на нарушения красных линий и границ застройки при строительстве многоэтажных домов, административных зданий и торгово-развлекательных центров.

«Если нет проектов планировки территории, не должно выдаваться и разрешение на строительство. Тем более, когда красная линия и граница застройки не соблюдаются. Подчеркну, пока нет проекта планировки территории, разрешения выдаваться не будут», — отметил Вениамин Кондратьев.

Добавим, что в конце июля жесткой критике в связи с ситуацией с самостроями подвергся мэр Сочи Анатолий Пахомов — как со стороны губернатора, так и со стороны представителя Генпрокуратуры РФ.

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Незаконное строительство и самозахваты земель
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