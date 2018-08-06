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На Украине задумали отказаться от плацкартных вагонов

Экономика

В течение пяти лет

На Украине задумали отказаться от плацкартных вагонов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
В плацкартном вагоне

Киев, 6 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Через пять лет на Украине не останется плацкартных вагонов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 6 августа УНИАН.

По его словам, цель «Украинских железных дорог» (УЖД) — избавиться от плацкартных вагонов. В течение пяти лет УЖД планируют полностью перейти на вагоны-купе.

Напомним, в 2018 году УЖД запланировали повышение тарифов на пассажирские перевозки на 24%. Повышение пройдет в два этапа — по 12% весной и осенью. Также ранее исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов заявил, что в 2018 году компания запустит 200 новых и капитально отремонтированных вагонов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине предупреждают о негативных последствиях повышения цен на УЖД

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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