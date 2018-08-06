Решение о создании ОЭЗ в Воронежской области примут в ближайшие недели

Воронеж, , 15:10 — REGNUM Положительное решение о создании первой в Воронежской области особой экономической зоны может быть принято в Москве уже в ближайшие 10−15 дней. Такую надежду выразил врио губернатора Александр Гусев.

«Решения пока нет, но я думаю, что в течение ближайших 10−15 дней мы какой-то результат узнаем. Мы, безусловно, рассчитываем, что такой статус получим», — цитируют Гусева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, индустриальный парк «Масловский» создан на границе Воронежа и территории Новоусманского муниципального района постановлением губернатора от 6 апреля 2010 года. Занимает территорию 598 га (с перспективой расширения до 2300 га). Позиционируется как крупнейшая региональная площадка для размещения производств.

В течение нескольких лет воронежские власти пытались добиться для «Масловского» статуса особой экономической зоны, что позволило бы расширить льготы для резидентов и рассчитывать на привлечение крупных инвесторов. В начале июля появилась информация о возможном изменении модели развития ИП «Масловский» — в частности, обсуждается возможность выделения на территории парка зон для малого и среднего бизнеса и снижения финансового «порога входа» для инвесторов.