Киргизские власти предлагают гражданам «перетерпеть боль»

Бишкек, , 14:47 — REGNUM «К сожалению, правительство — такой орган, который не может принимать только те решения, которые нравятся. Иногда необходимо принимать решения, которые могут и не нравиться», — заявил министр экономики Киргизии Олег Панкратов, выступая на пресс-конференции, посвященной законопроекту об увеличении налога с продаж с 2% до 5%.

Глава ведомства сравнил эту законодательную инициативу с походом к стоматологу.

«Если зуб болит и если не сделать больно, то будут очень неприятные последствия. А так один раз перетерпели, и боль уходит надолго. Одно из таких решений — это решение о повышении ставок на налог. Если бизнес работает с наличкой, то есть риск теневой экономики. Чтобы эту серую зону вывести и сделать белой, было предложено такое повышение», — сказал он.

По словам Панкратова, нововведение не затронет предпринимателей, работающих по патенту, поскольку нет технической возможности оснастить их оборудованием, необходимым для проведения безналичных расчетов.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что после отмены налога с продаж при оплате карточкой всего за один год доля безналичных денег в банках выросла с 35,4% до 44,2%. После этого министерство экономики решило увеличить налог с продаж при оплате наличными.

Продолжая защищать законопроект, министр выразил мнение , что не все предприниматели хотят переходить на безналичные расчеты, поскольку считают, что + 2% дополнительного налога — это небольшая сумма.

При этом он заострил внимание на том, что после увеличения налога с продаж до 5% киргизстанцы предпочтут закупаться в торговых точках с POS-терминалами, поскольку они не будут облагаться этим налогом.

«Таким образом, вы будете ходить в те магазины, где благодаря карточке получите скидку в 5%. Это механизм вынудит бизнес переходить на безналичные расчеты, так как потребитель будет, образно говоря, голосовать ногами — покупать товары там, где по «безналу» не начисляется НсП», — подытожил Олег Панкратов.

Отметим, что по мнению предпринимателей, отменив налог с продаж при проведении безналичных расчетов, а также повышая этот вид налогового бремени для работающих с наличными деньгами магазинов, чиновники министерства экономики могут лоббировать интересы местных банков.

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